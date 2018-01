Valuta: Yen styrkes efter reduceret obligationsopkøb fra centralbank

Relateret indhold Artikler

Japanske yen styrkes på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, efter at den japanske centralbank, Bank of Japan, overraskende har reduceret bankens køb af lange statsobligationer.



Det har sendt bølger af spekulation gennem markedet om, at centralbanken måske så småt er ved at træde et skridt tilbage fra den ekstremt lempelige pengepolitik.



"Bank of Japan står som katalysator for styrkelsen af yen, selv om jeg formoder, at der har været mange nytårspengestrømme, der er blevet effektueret i dag, da det er første arbejdsdag i det nye år for en hel del investorer," siger valutachef Shusuke Yamada fra Bank af Amerika Merrill Lynch i Tokyo til Reuters.



Den japanske centralbank har trimmet opkøbsbeløbene af 10- til 25-årige japanske statsobligationer og 25- til 40-årige med 10 mia. yen hver i forhold til tidligere operationer.



Dermed skal der købes for 190 mia. yen af de 10- til 25-årige japanske papirer og for 80 mia. yen af de 25- til 40-årigeobligationer.



Opmærksomheden på ændringer i Bank of Japans pengepolitik kommer, efter at centralbankerne i USA og Europa er begyndt at normalisere deres respektive monetære politik.



Investorerne reagerer ved at sælge dollar mod yen, og udsvingene er øget af de foregående mange japanske helligdage, der traditionelt ophober yen-købsordrer, der skal effektueres efter nytårsskiftet.



Og en decideret begyndende exit fra centralbankens pengepolitik synes da også at være præmatur.



"Jeg synes, det stadig er for tidligt for Bank of Japan at præcisere sin holdning til en exit fra den nuværende politik," siger Shusuke Yamada.



Euro koster tirsdag morgen 1,1970 dollar mod 1,1975 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 112,65 yen mod 113,00 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 134,85 yen på en euro tirsdag morgen mod 135,30 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS