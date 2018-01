Råvarer: Oliepriserne fortsætter himmelflugten

Oliepriserne fortsætter op tirsdag morgen, mens guld og kobber viser begrænsede prisfald.



Oliepriserne ligger på det højeste niveau siden 2015 tirsdag morgen, hvor spekulanter satser på yderligere prisstigninger i forbindelse med de Opec-ledede produktionsnedskæringer og et fald i den amerikanske boreaktivitet, selv om nogle analytikere advarer om, at den seneste tids prisstigningstrend kan løbe tør for damp.



Mange investorer venter nu på den ugentlige lageropgørelse fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 68,20 dollar mod 67,70 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,20 dollar mod 61,55 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er efterspørgslen reguleret af svingninger i de amerikanske renter samt det gældende risikobillede.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1318 dollar mod 1319 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 7130 dollar mod 7121 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS