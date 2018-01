Valuta: Koreansk regering svækker won efter stor styrkelse

Relateret indhold Artikler

Den sydkoreanske won svækkes mandag morgen, efter at regeringen har advaret mod den markante styrkelse, som valutaen har oplevet over den seneste lange periode.



Over for dollar svækkes den koreanske møntfod med 0,5 pct. sammenlignet med dansk lukketid fredag efter regeringens melding om, at den vil svække den asiatiske valuta.



Mandag morgen koster en dollar 1068 won mod 1063 won per dollar ved dansk lukketid fredag.



"Det her bekræfter, at myndighederne ikke lader prisen blive lavere end 1050 won for en dollar," siger Jeon Seungji, valutaanalytiker i Samsung Futures, til Bloomberg News.



Sidste år var won den asiatiske valuta, der klarede sig bedst med en styrkelse på samlet knap 13 pct.



Valutamarkedet forholder sig ellers roligt. I de store kryds er der ingen større udsving.



I det store kryds mellem dollar og euro, er dollar styrket en smule. Mandag morgen koster en euro 1,2020 dollar mod 1,2036 dollar per euro ved dansk lukketid fredag.



Den japanske yen ligger stort set stille, og mandag koster dollar 113,22 yen mod 113,23 yen per dollar ved dansk lukketid fredag.



