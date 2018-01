Aktier: Asiatiske markeder nærmer sig ny rekord

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 lukket Topix lukket Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,1

Stigningerne er i overtal på de asiatiske aktiemarkeder mandag, hvor det panasiatiske MSCI-indeks ligger få point fra det højeste niveau nogensinde.Indekset er steget 0,2 pct. til 588,55, mens indeksrekorden fra november 2007 hedder 591,50, skriver Reuters.Det japanske marked holder lukket, men der er stigninger i Sydkorea og på nogle af de kinesiske børser. Også det australske marked er steget."Det var den synkrone globale vækst, der drev indtjeningen og aktiemarkederne højere sidste år, og den globale økonomi er gået ind i 2018 med gang i alle fire cylindre," hedder det i et notat fra Bank of America Merrill Lynch ifølge Reuters.I Kina stiger Shanghai-indekset med 0,4 pct., og også CSI 300-indekset går frem med 0,4 pct. I Hongkong falder Hang Seng-indekset derimod 0,1 pct.Med til at løfte humøret i USA er fredagens rekorder i USA, hvor jobrapporten skuffede målt på jobskabelsen uden for landbruget, men viste en uændret arbejdsløshed på 4,1 pct. - det laveste niveau i 17 år.I Sydkorea stiger Kospi-indekset med 0,4 pct., og Taiwans Taiex-indeks stiger 0,3 pct. Det australske ASX-indeks stiger 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriser holder sig tæt på treårigt toppunkt LÆS OGSÅ: Valuta: Koreansk regering svækker won efter stor styrkelse

Indeksværdi kl. 06.45./ritzau/FINANS