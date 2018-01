Aktier: Fjernøstlige markeder nærmer sig bedste uge i seks måneder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +0,9 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +1,1 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktiemarkeder er på nippet til at få den bedste uge i næsten seks måneder her i starten af 2018. De ledende indeks i Tokyo, Seoul, Sydney og Hongkong er alle klædt i grønt efter endnu en dag med rekorder i USA.I Japan stiger Nikkei-indekset på børsen i Tokyo med 0,9 pct., hvor blandt andet bankerne klarer sig godt.Også aktierne i Toshiba ligger i plus på nyheden om, at koncernen har fundet en køber til selskabets amerikanske datterselskab Westinghouse Electric, der gik konkurs sidste år, skriver Reuters.Aktien i Toshiba stiger med 2,5 pct., på nyheden om at canadiske Brookfield Asset Management vil købe datterselskabet.Generelt ligger banksektoren til et plus på 1 pct., hvor blandt andet Mitsubishi UFJ Financial Group lægger 1,5 pct. til kursen.Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus 0,9 pct. med få timers handel tilbage fredag i indeks 1877,32, hvilket er det højeste niveau siden november 1991. Fredagens stigning skal også ses i lyset af, at indekset steg med 2,6 pct. torsdag.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,7 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,3 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 1,1 pct.Også de kinesiske aktiemarkeder stiger med op til 0,4 pct. - og det er ejendomsmarkedet, der er med til at få plusserne i land her. Under ét stiger ejendomssektoren med 4,7 pct., skriver Reuters.Eneste torn i øjet fredag er aktiemarkedet i Singapore, der bakker med 0,1 pct. efter en stigning på årets tre første dage på samlet på små 3 pct.LÆS OGSÅ: Råvarer: Svindende amerikanske lagre holder olieprisen nær 2015-niveau



Indeksværdi kl. 06.35./ritzau/FINANS