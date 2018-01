Råvarer: Svindende amerikanske lagre holder olieprisen nær 2015-niveau

Relateret indhold Tilføj søgeagent Brent Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Olieprisen holder fredag morgen stand nær det højeste niveau siden midten af 2015.



En statistik viste torsdag et fald i de amerikanske olielagre på 7,4 mio. tønder i sidste uge - det største fald siden august.



Samtidig var lagrene i Cushing, Oklahoma, hvor den amerikanske referenceolie, WTI, leveres, på det laveste niveau siden februar 2015, skriver Bloomberg News.



Prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie ligger fredag morgen i 61,97 dollar mod 61,68 dollar torsdag eftermiddag ved 17-tiden.



Den europæiske referenceolie, Brent, koster 68,03 dollar mod 67,73 dollar torsdag.



På markedet for ædelmetaller fortsætter guldet sin lange optur, der startede i midten af december.



En svækkelse af dollar har medvirket til, at guldprisen, der handles i amerikansk valuta, har fået et løft. Desuden har spekulanter øget deres satsning på prisstigninger, da guldet passerede 1300 dollar per ounce, vurderer en handler over for Reuters.



En ounce guld står fredag i 1322,40 dollar mod 1321 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber onsdag morgen handlet 0,9 pct. højere i 7211 dollar per ton.



/ritzau/FINANS