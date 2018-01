Valuta: Dollarproblemer er ikke ovre trods marginal styrkelse

Relateret indhold Artikler

Problemerne for dollar er ikke ovre, og ifølge Reuters var dollars præstation sidste år den dårligste i 14 år.



2017 tegnede ellers godt med en ny amerikansk præsident i Det Hvide Hus, Donald Trump, der lovede skattelettelser og milliardinvesteringer i infrastrukturen. Men resultatet var, at den grønne valuta blev svækket omkring 10 pct. i løbet af året.



"Dollar vil fortsætte sine bane i år, da vi har et marked, der allerede indregner stramninger fra Federal Reserve, og skattereformen vil kun være moderat stimulerende for økonomien," siger Jeremy Stretch, valutastrateg i CIBC Capital Markets, til Reuters.



Et mødereferat fra Federal Reserves rentekomité onsdag viste onsdag, at den amerikanske centralbank fortsat venter flere rentestigninger i både 2018 og 2019. Det blev i referatet slået fast, at den amerikanske økonomi er i god gænge - men der er fortsat bekymring omkring den vedvarende lave inflation. Og samlet set sår det tvivl om tempoet i de amerikanske rentestigninger.



På den anden side af Atlanten er euroen lige nu på optur - og det træk ventes styrket i løbet af de næste tre til seks måneder, hvor stramningerne fra Den Europæiske Centralbank ventes at slå i gennem med blandt andet stop for støtteopkøbene af statsobligationer - det såkaldte QE-program, skriver Reuters.



Dollar ligger marginalt styrket fredag morgen over for euro, hvor en euro koster 1,2071 dollar mod 1,2075 dollar torsdag eftermiddag klokken 17. Over for den japanske yen er billedet det samme, da en dollar koster 112,88 yen fredag morgen mod 112,78 yen torsdag.



