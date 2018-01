Råvarer: Olieprisen stabiliserer sig nær 2015-niveau

Relateret indhold Artikler

Olieprisen ligger tæt på uændret onsdag morgen, men fortsat tæt på det højeste leje siden midten af 2015 efter prisstigninger i de seneste uger.



Et angreb på en olierørledning sendte olieprisen højere kort efter jul, og derudover har de seneste dages uro i olielandet Iran medvirket til at løfte olieprisen.



Men protesterne i Iran ser ikke ud til at påvirke landets olieproduktion, og olien flyder nu igen fra rørledningen i Libyen, skriver Reuters.



En tønde af nordsøolien Brent, der tirsdag morgen nåede det højeste niveau siden midten af 2015 i 67,29 dollar, ligger onsdag morgen stort set uændret i 66,54 dollar mod 66,53 dollar tirsdag eftermiddag.



Den amerikanske referenceolie, WTI, ligger også uændret i 60,39 dollar mod 60,37 dollar tirsdag.



På guldmarkedet puster investorerne også ud efter en stærk periode, der natten til onsdag kulminerede med den højeste guldpris i tre måneder.



En ounce guld står i 1315,40 dollar mod 1313,90 dollar tirsdag eftermiddag og 1323 dollar i nat.



På markedet for industrimetaller bliver kobber onsdag morgen handlet 0,2 pct. lavere i 7188 dollar per ton.



/ritzau/FINANS