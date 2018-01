Valuta: Stigende renter giver dollar ny styrke

Den australske og den newzealandske dollar svækkes begge i et ellers roligt valutamarked onsdag morgen, hvor der stadig ikke for alvor er kommet gang i handlen efter nytår.



Det er blandt andet stigende amerikanske renter, der har været med til at trække den amerikanske dollar op og i stedet svække valutaerne på det australske kontinent.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation i USA steg i tirsdagens handel med omtrent 4 basispoint til 2,46 pct., og en det styrkede en kort overgang dollar over for alle dens modparter, men siden er euro kommet igen og holder dermed også styrken over for den amerikanske modpart.



"Den australske og den newzealandske dollar er de valutaer i G10, der er mest følsomme over for de amerikanske obligationsrenter," siger David Forrester, der er valutastrateg hos Crédit Agricole, til Bloomberg News.



En højere rente øger afkastet for investorer i amerikansk gæld og øger dermed også incitamentet til at investere i valutaen bag.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar holder euro efter en midlertidig svækkelse tirsdag aften fast i styrken. Onsdag morgen koster en euro således 1,2050 dollar mod 1,2045 dollar per euro ved dansk lukketid tirsdag.



Over for yen styrkes dollar fortsat en smule grundet de højere renter. En dollar koster onsdag morgen 112,32 yen mod 112,15 yen per dollar, da de danske handlere gik hjem tirsdag.



