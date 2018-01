Aktier: God start på 2018 i Asien efter pæne PMI-tal fra Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 lukket Topix lukket Hongkongs Hang Seng +1,7 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +1,1 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex -0,0 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder har startet 2018 med pæne stigninger i kølvandet af opløftende nøgletal fra Kina i form af PMI-indekset for fremstillingsindustrien.Markedet i Japan holder dog fortsat lukket, som det også er tilfældet onsdag, men på de fleste andre børser i regionen bliver der handlet på livet løs, herunder ikke mindst i Kina, hvor Shanghai Composite og CSI 300-indekset ligger til stigninger på henholdsvis 0,9 og 1,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger desuden med et plus på 1,8 pct.Det kinesiske indkøbschefindeks, Caixin PMI, for fremstillingsindustrien steg i december til 51,5 fra 50,8 måneden før, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet 50,7.Stigningerne på det kinesiske aktiemarked bliver anført af ejendomsudviklerne, som ifølge Bloomberg besætter ni af de ti bedst placerede aktier i dagens handel i MSCI China-indekset.Heriblandt stiger Longfor Properties hele 10,6 pct., Sunac China Holdings ligger 11,6 pct. højere, og Country Garden Holdings stiger 9,1 pct.MSCI China-indekset steg i 2017 hele 52 pct. og har indledt 2018 med et plus på 1,8 pct.De Macau-baserede spilvirksomheder kan imidlertid ikke følge de generelt positive takter i markedet, efter at spilomsætningen i området viste sig blot at være steget 15 pct. i december, hvilket var lavere end ventet.Wynn Macau falder 3,2 pct., og Galaxy Entertainment falder 3,5 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,6 pct., og Singapores StraitTimes-indeks stiger 0,7 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et marginalt fald på 0,1 pct.