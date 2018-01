Relateret indhold Tilføj søgeagent Federal Reserve Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Federal Reserve Bank Aktieordbog

Den sidste handelsdag i 2017 havde lav volume og bød på et lille rentefald for den toneangivende tiårige amerikanske T-bond på en dag med kun få nøgletal. Det står i kontrast til den første uge i det nye år, som byder på flere af slagsen.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond faldt fredag med 1 basispoint til 2,42 pct., da de danske handlere lukkede bøgerne og gik på weekend. Siden da faldt renten yderligere 1 basispoint



Tirsdag morgen handles det amerikanske statspapir ikke, da det japanske marked holder lukket grundet bank holdiday, hvilket også er tilfældet onsdag.



Årets sidste uge bød på kun på få økonomiske data at handle på for investorerne, men den første i det nye år byder på flere heriblandt flere nøgletal fra industri- og servicesektorerne samt arbejdsløshedstal fra december.



"Næste uge bliver meget travl. Der er flere top klasse data i vente lige så vel som potentielle politiske nyheder, hvis Trump starter året med en stærk energi for infrastruktuforbrug," skriver analytikere hos NatWest Markets i en kommentar fredag ifølge Reuters.



Ugen byder ligeledes på referat fra den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, decembermøde, hvor Fed hævede renten med 0,25 pct.point til et interval på 1,25-1,50 pct. Det kommer onsdag.



Obligationsmarkedet lukkede tidligt fredag - kl. 14 amerikansk tid - og var ligeledes fredag lukket på grund af nytår.



/ritzau/FINANS