Råvarer: Olieprisen i højeste niveau siden maj 2015 efter uro i Iran

Uro i olielandet Iran har sendt olieprisen højere tirsdag morgen til niveauer, der ikke er set siden 2015 målt på den europæiske referenceolie, Brent.



En tønde Brent koster tirsdag morgen 67,08 dollar mod 66,49 dollar fredag eftermiddag ved 17-tiden. Det er det højeste niveau målt siden den 7. maj 2015.



Den amerikanske referenceolie, WTI, er også steget til 60,58 dollar fra 60,15 dollar fredag.



Stigningerne hænger ifølge Reuters sammen med voksende protester i Iran, der er verdens tredjestørste olieproducent.



Uroen tog til i sidste uge, efter at Mahmoud Ahmadinejad blev genvalgt som præsident.



Ti mennesker har mistet livet i de seneste dages protester over hele Iran, meddelte stats-tv mandag formiddag.



Ud over uroen i Iran understøttes olieprisen desuden af faldende olielagre globalt og stærk økonomisk vækst, skriver Reuters.



På guldmarkedet holder investorerne sig tirsdag på sidelinjen efter en meget stærk afslutning på 2017, der pressede prisen op i det højeste niveau siden slutningen af september.



En ounce guld står i 1308,70 dollar mod 1309,30 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber tirsdag morgen handlet 0,4 pct. lavere i 7220 dollar per ton.



/ritzau/FINANS