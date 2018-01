Valuta: Dollar svækkes - og vil møde mere modstand i 2018

Den amerikansk dollar faldt fredag til det laveste niveau i mere end tre måneder over for flere valutaer på grund af tvivl om holdbarheden af den amerikanske økonomis fremgang i kølvandet på skattereformen ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Det gjorde den årlige svækkelse til den største siden 2013, og valutaen vil måske lægge yderligere til faldet blandt dets peers i 2018.



Investorerne venter nemlig, at andre store centralbanker vil reducere deres økonomiske stimuli, mens den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har signaleret, at det vil hæve sine renter yderligere, siger analytikere ifølge Reuters.



"Dollar vil møde mere modstand i 2018. Federal Reserve vil ikke gå alene med at tage mere gas fra stimulus-pedalen," siger Chris Gaffney, præsident for Worlds Markets hos EverBank.



Tro på, at Den Europæiske Centralbank, ECB, måske vil overveje at løfte sine renter i slutningen af 2018 på grund af højere inflation og forretningsaktivitet i euro har løftet den fælleseuropæiske valuta.



Valutaen sluttede 2017 med den bedste udvikling over for dollar i 14 år.



Euro koster tirsdag morgen 1,2017 dollar mod 1,2009 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,72 yen mod 112,63 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 135,49 yen på en euro tirsdag morgen mod 135,28 yen fredag.



