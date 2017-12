Relateret indhold Artikler

Årets sidste handelsdag på det danske obligationsmarked ventes at blive indledt med marginale udsving i forhold til torsdagens niveauer.



Ligesom i de foregående dage efter jul er der udsigt til begrænset aktivitet, og der ventes først at komme mere tyngde i markedet, når de ferierende investorer vender tilbage efter nytår.



I USA var volumen igen yderst begrænset torsdag, da mange markedsdeltagere fortsat er fraværende og først vender tilbage efter årsskiftet. Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede torsdag i 2,43 pct. i New York. Det var 2 basispoint højere end onsdag.



Fredag morgen er der ikke meget aktivitet at spore på markedet i Tokyo, hvor den toneangivende tiårige T-bond fortsat handles med en rente på 2,43 pct. Niveauet er knap 1 basispoint højere, i forhold til da det danske marked lukkede torsdag.



Nøgletalskalenderen er stort set tom på årets sidste handelsdag, og investorerne kan derfor kun se frem til nyt om M3-pengemængden i eurozonen i november og forbrugerpriserne i Tyskland i december.



Økonomerne venter ifølge Bloomberg News, at den foreløbige opgørelse af de tyske forbrugerpriser i december vil vise en stigning på 1,5 pct. efter fremgangen på 1,8 pct. i november.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter. Ser vi en højere årsstigningstakt end 1,5-1,6 pct. i den tyske inflation, kan det presse renterne lidt op og styrke euroen," skriver Sydbank i en kommentar.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation steg torsdag 3 basispoint til 0,46 pct. efter et fald på 4 basispoint onsdag. Samme udvikling fulgte på de fleste øvrige markeder i Europa.



