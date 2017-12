Aktier: Små stigninger i Asien på årets sidste handelsdag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 0,0 Topix 0,0 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder slutter 2017 af i feststemning fredag, efter et år hvor et generelt opsving i den globale vækst øgede virksomhedernes overskud og pressede råvarepriserne op, mens en lav inflation gjorde centralbankerne ude af stand til at fjerne den pengepolitiske punchbowle, der har været bærende for en del af kursstigningerne.Den optimistiske stemning slår igennem på så godt som samtlige markeder, der med en lav og tilbageholdende omsætning ligger med små stigninger.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,2 pct.Om stigningerne fortsætter i 2018, vil til dels være afhængig af den fortsatte økonomiske udvikling."For udsigterne er det centrale spørgsmål, hvorvidt de lave vækstrater for priser og lønninger vil fortsætte, hvilket får centralbankerne til at forblive på den pengepolitiske sidelinje.""Globalisering og teknologiske forandringer har haft indflydelse på, at inflationen er så lav. Kort sagt kan forbrugerne købe de varer, de vil, når de vil, og uanset hvor de er," siger cheføkonom Craig James fra Commsec i Sydney til Reuters.I Tokyo ligger markedet så godt som uændret, og dermed er Nikkei-indekset på vej mod at lukke året af med et samlet plus på 19,5 pct., mens det bredere Topix-indeks står til at notere en gevinst for 2017 på godt 20 pct.De kinesiske aktier på fastlandet ligger med stigninger på 0,1 pct. for både Shanghai Composite og CSI 300-indeksets vedkommende, mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et plus på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., og Singapores Strait Times-indeks stiger 0,2 pct., mens Sydneys ASX-indeks som regionens eneste slutter dagen med et tab. Indekset falder 0,4 pct.Om 2018 kan præstere en lige så godt stærk udvikling, sættes der spørgsmålstegn ved fra analytikerside."Selv om de bredere økonomiske udsigter i stigende grad ser rosenrøde ud, som det fremgår af forbrugertilliden og erhvervslivets tillid, tyder investorernes mere forsigtige tilgang på, at markederne måske allerede har inddiskonteret mange af de gode nyheder," pointerer chefstrateg Michael Metcalfe fra State Street i London over for Reuters.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar blev årets mega-skuffelse i valutasammenhæng LÆS OGSÅ: Råvarer: Olieprisen stiger efter fald i lagre Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS