Valuta: Dollar blev årets mega-skuffelse i valutasammenhæng

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Freden på de internationale valutamarkeder fortsætter fredag morgen, hvor dollar står til at slutte året tæt på de sidste 12 månedens svageste niveau mod euro og pund sterling, mens den mod yen er tæt på midten af årets udsvingsgrænser.



Dermed er det gået stik modsat et stort flertal af analytikernes og økonomernes forudsigelser ved sidste årsskifte, hvor koret af dollarbegejstrede sandsigersker og krystalkugle-kiggere samstemmigt plæderede for, at dollar ville ramme et 10 pct. stærkere niveau.



Det var den fælleseuropæiske valuta, der var udset til at få de største prygl, men som nu viser sig, at have klaret skærerne til den helt store guldmedalje.



Årets udvikling kan nu gøres op, og beregningerne viser, at dollar er svækket knap 14 pct. over for euro, godt 4 pct. over for yen og knap 10 pct. over for sterling siden indgangen til 2017.



Hvordan det vil gå i det kommende år, står hen i det uvisse.



Baggrunden for sidste års forudsigelser var, at den amerikanske rente var på vej op, mens renten i de øvrige store valutaområder ville blive holdt enten på nulpunktet eller tæt på nul, mens de massive pengepolitiske lempelser fortsat ville presse euro, pund og yen i knæ.



Og for så vidt den lempelige pengepolitiks og de lave renters vedkommende har krystalkuglen og tarotkortene haft ret.



Men som altid er valutamarkedet uforudsigeligt, for ved udgangen af 2016 var den amerikanske centralbanks renteforhøjelser og den tiltagende tilbagerulning af de kvantitative lempelser allerede i vid udstrækning indregnet i kursrelationerne, mens de begyndende exits fra såvel Den Europæiske Centralbanks og Bank of Englands side ikke vægtede ret meget i prissætningen på daværende tidspunkt.



For 2018's vedkommende er nogle af de uforudsigelige faktorer spændinger fra den koreanske halvø, den nye Federal Reserve-chef Jeromi Powells orkestrering af pengepolitikken, den amerikanske præsident Donald Trumps uforudsigelige tiltag og den fortsat stædigt lave amerikanske inflation blot et par af temaerne, der kan veje på markedet i 2018.



"Fed og Den Europæiske Centralbank er klar til at normalisere pengepolitikken i 2018, men på grund af begrænsede inflationsproblemer vil volatiliteten i valutaerne sandsynligvis blive hæmmet," noterer valuastrateger hos Sumitomo Mitsui Asset Management ifølge Reuters.



Dertil kommer Brexit-forhandlingerne og det amerikanske midtvejsvalg, der begge kan få indflydelse på markedet.



Pund sterling koster fredag morgen 1,3455 dollar mod 1,2250 ved årets indgang.



Euro står fredag morgen i 1,1945 dollar mod 1,0510 dollar i starten af januar, og dollar koster samtidig 112,75 yen mod 117,80 yen for knap et år siden.



Dermed går der 0,8880 pund på en euro fredag morgen mod 0,8580 pund i januar, og der går 134,70 yen på en euro fredag morgen mod 123,80 yen ved årets indgang.



/ritzau/FINANS