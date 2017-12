USA-aktier: Fejrer rekord-niveauer op til nytår

Relateret indhold Dow Jones Composite +9,95 +0,12% NASDAQ Composite +10,82 +0,16% Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

Der var ingen vilde aktiefester i torsdagens handel, men hvad gør det, når niveauerne allerede er på alletiders højde.



Dow Jones aktierne nærmer sig rekordniveau her før årets sidste handelsdag med Caterpillar i front, og indekset lukkede i en stigning på 0,2 pct. til 24.833.



S&P 500 lukkede i indeks 2.687 - en stigning på lige under 0,2 pct. med ejendomsaktier som de mest stigende.



Nasdaq steg med 0,1 pct. til 6.950 i løbet af torsdagens handel med gevinster til Facebook og Apple, mens biotekaktierne ligesom de danske måtte bøde på aktiekursen.



Prisen på kobber tog endnu et nøk op og landede på det højeste niveau fire år, mens olieprisen holdt dig lige under den psykologisk vigtige grænse på 60 dollar pr. tønde, hvilket ikke er set siden midten af 2015.