Det europæiske aktiemarked faldt en anelse torsdag, men det ændrer ikke ved, at 2017 har været det bedste i Europa i fire år.



Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks faldt torsdag 0,3 pct., mens det for hele 2017 har givet et afkast på omkring 8 pct. foruden udbytter. Det er det bedste afkast siden 2013, hvor indekset gav et plus på 17,4 pct.



Flere analytikere påpeger over for Reuters, at solid indtjeningsfremgang og mere positive tendenser i makroøkonomien har drevet fremgangen sammen med gode takter i USA.



- Jeg tror, at stemningen i USA og skattereformen virkelig har drevet markederne i år, samtidig med at centralbankerne er startet med at blive mere høgeagtige, siger analytiker Henry Croft fra børsmægleren Accendo Markets til Reuters.



Blandt selskaberne var der fremgang til flere af de italienske bankaktier, og Banco BPM og BPER Banca lagde således 2,2 pct. og 2,5 pct. på kursen.



Førstnævnte havde medvind af, at finanshuset Equita ifølge Bloomberg har løftet anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold".



Derimod var der kursfald for ejendomsselskabet IWG, der onsdag steg 27 pct., efter at en gruppe investorer offentliggjorde intentioner om at fremlægge et købstilbud på selskabet.



Et konkret bud skal senest falde 20. januar. Torsdag faldt IWG-aktien 1,3 pct.



Derudover havde flere mineaktier, blandt andet Rio Tinto, medvind af fremgang i priserne på flere metaller - herunder kobber. Aktien steg 1,5 pct.



/ritzau/FINANS