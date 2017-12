Aktieluk: Lundbeck, Ørsted og Bavarian Nordic pressede C25-indekset ned

Det danske aktiemarked endte i et lille minus torsdag, hvor kursfald til Lundbeck, Ørsted og Bavarian Nordic pressede C25-indekset ned.



Selv om julen er ovre, var markedet præget af feriestemning, og det resulterede i en ualmindelig lav aktivitet på børsen.



C25-indekset faldt 0,3 pct. til 1145,95, men har givet et afkast på 12,8 pct. plus udbytter i 2017.



Medicinalselskabet Lundbeck, der onsdag steg 3,5 pct., måtte omvendt notere et fald på 2 pct. til 303,80 kr.



Det gav en plads i bunden af indekset sammen med energiselskabet Ørsted, hvis aktie faldt 2,2 pct. til 336,50 kr.



Bavarian-aktien sluttede også i bunden af C25-indekset med et fald på 2,2 pct. til 223 kr., uden at der var nyheder fremme om biotekselskabet.



NKT-aktien steg derimod 0,6 pct. til 282,70 kr. trods en nyhed om et aktiesalg på 25 mio. kr. hos topchef Michael Hedegaard Lyng.



Desuden kom det frem, at amerikanske Numeric Investors har skåret sin shortposition i kabelproducenten til 0,64 pct. af aktiekapitalen fra 0,78 pct.



Vestas landede to mindre ordrer i USA på henholdsvis 20 og 28 megawatt (MW), men aktien faldt 1,1 pct. til 434,50 kr.



DLH kunne fortælle, at kommerciel direktør Dennis Bang Albretsen er blevet udpeget som ny administrerende direktør. Aktien steg 6,1 pct. til 1,21 kr.



Torsdagens største kursbevægelse på børsen var hos kriseramte Østjydsk Bank, som kunne se aktien stige 15,9 pct. til 0,73 kr.



Opturen kom dog i forlængelse af solide kursfald de foregående tre dage.



Finanstilsynet krævede før jul ekstra nedskrivninger på 132 mio. kr. samt krav om en genopretningsplan senest 10. januar. Aktien er siden da samlet faldet 53,5 pct.



Det europæiske obligationsmarked endte med mindre rentestigninger torsdag, hvor investorerne lod til holde sig lidt i ro inden skiftet til 2018.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation steg torsdag 3 basispoint til 0,46 pct. efter et fald på 4 basispoint onsdag.



- Der er en vis fred og ro over markedet, og der er ikke nogen nævneværdige nøgletal at handle på, siger Martin Lundsholm, der er porteføljemanager i Spar Nord.



- Vi har set lidt udsving de seneste par dage, men det er efter min vurdering bare et udtryk for, at folk skal have placeret penge inden nytår, siger han.



Torsdagen var uden store nøgletal fra Europa, men til gengæld var der flere at forholde sig til fra det amerikanske.



Antallet af nytilmeldte ledige lød på 245.000 i sidste uge, hvilket var flere end ventet, da økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News havde regnet med 240.000 nye i arbejdsløshedskøen.



Til gengæld var Chicago-indekset steget til 67,6 i december, og det var en positiv overraskelse for korpset af økonomer, da der var ventet et fald til 62,0 fra 63,9.



/ritzau/FINANS