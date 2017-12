Relateret indhold Artikler

Der er på årets næstsidste handelsdag, torsdag, udsigt til endnu en julestille dag med en rente omkring onsdagens slutniveau. Den amerikanske rente ligger en spids lavere i Asien i forhold til niveauet ved dansk lukketid onsdag.



Umiddelbart ser det ikke ud til, at nogle af torsdagens nøgletal har mulighed for at påvirke markedet.



Onsdag faldt renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation med udløb i 2027 med 4 basispoint til 0,43 pct.



Onsdagens rentefald tilskrives, at obligationsinvestorerne har tilpasset porteføljerne op til nytår, vurderer Sydbank i en morgenkommentar.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede onsdag i 2,41 pct. i New York. Det var 6 basispoint lavere end 2. juledag, tirsdag. Torsdag morgen ligger den toneangivende tiårige T-bond med en rente på 2,42 pct. i Asien. Niveauet er et par basispoint lavere, i forhold til da det danske marked lukkede onsdag.



Torsdag er der fra USA foreløbige data for engroslagre for november, nytilmeldte ledige for sidste uge samt Chicago PMI-indekset for december.



/ritzau/FINANS