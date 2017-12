Aktier: Tokyo sakker bagud på grønne asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng +0,7 China Shanghai Composite +0,8 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktier udenfor Japan ligger med pæne stigninger torsdag morgen, og vejen mod det bedste år siden 2009 står på vid gab. Den optimistiske stemning holdes lidt tilbage efter tegn på likviditetsmangel på det kinesiske pengemarked.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet udenfor Japan stiger 0,5 pct.I Tokyo er udviklingen afventende på årets næstsidste handelsdag, da gevinster i industrielt relaterede aktier bliver opvejet af en svag udvikling i bankaktierne.En styrket yen trækker samtidig ned i det samlede billede, men alligevel står det toneangivende Nikkei-indekset til at kunne notere en gevinst på mere end 20 pct. for 2017.Torsdag ligger Nikkei-indekset med et minus på 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,3 pct.På de kinesiske markeder er investeringslysten mere udbredt. Shanghai Composite stiger 0,8 pct., mens CSI 300-indekset øger 1,0 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et plus på 0,7 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Sydkoreas Kospi-indeks øger 1,0 pct., Singapores Strait Times-indeks stiger 0,3 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske futures ligger generelt med stigninger på op mod 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar siver i dødt marked oven på rentefald LÆS OGSÅ: Råvarer: Sidelæns handel op til nytår Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS