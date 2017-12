USA-aktier: Alle indeks i lunken limbo

Relateret indhold Dow Jones Composite +16,48 +0,20% NASDAQ Composite +3,09 +0,04% Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

De amerikanske aktieindeks lå samlet set nærmest uændrede dog blev stigningerne anført af ejendoms-aktierne, mens energi- og teleselskaber tog mindre tab i et marked, der i går var kendetegnet ved få og kun små udsving.



Især olieselskaberne havde en hård dag efter olieprisen faldt fra de 60 dollar, som den ramte i tirsdags.



Dow Jones lukkede nærmest i en stigning på 0,1 pct. i indeks 24.773 og står nu til at kunne notere stigninger i ni måneder i træk, hvilket verden ikke har oplevet siden 1959, ifølge Cnbc.



S&P 500 lukkede også nærmest uden ændring i indeks 2.682 efter at de energiselskaber som steg I tirsdag i går oplevede mindre fald og nu ser indekset ud til at kunne indkassere seks uger I træk med stigende handelsniveauer - noget aktiemarkedet ikke har set siden 1971, skriver Cnbc.



Nasdaq-indekset lukkede også uden de store ændringer i indeks 6.939 med selskaber som Amazon, Facebook og Microsoft i front.