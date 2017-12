Relateret indhold Artikler

Det danske obligationsmarked ser ud til at gå en rolig dag i møde, efter at investorerne i USA tog imod onsdagens vedtagelse af den amerikanske skattereform i begge Kongressens kamre med ophøjet ro.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede onsdag i 2,49 pct. i New York, hvilket var lige under dagens højeste niveau på 2,50 pct. Det var samtidig 4 basispoint højere end tirsdag og 15 basispoint højere end en uge tidligere.



Torsdag morgen viger renten dog marginalt til overkanten af 2,48 pct. på markedet i Tokyo. Niveauet er 1 basispoint højere, i forhold til da det danske marked lukkede onsdag eftermiddag, og det tyder dermed ikke på, at investorerne står foran en dag med store udsving på det danske obligationsmarked.



Herhjemme endte renten på den tiårige statsobligation onsdag i 0,47 pct. efter en stigning på 3 basispoint. Det kom oven i de 6 basispoint, som den steg tirsdag.



I løbet af natten annoncerede den japanske centralbank, Bank of Japan, at den fastholder den ultra-lempelige pengepolitik efter et to dage langt møde i renteudvalget, og det var helt som ventet.



Torsdag får investorerne nyt om udviklingen i detailsalget og forbrugertilliden i Danmark allerede før den danske børsåbning. Økonomerne venter en lille tilbagegang i forbrugertilliden til 7,4 i december fra 7,6 i november, viser data fra Bloomberg News.



I løbet af eftermiddagen offentliggøres en lang række amerikanske nøgletal - heriblandt data for udviklingen i det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP), nytilmeldte ledige, privatforbruget og ledende indikatorer.



Det ventes, at den tredje opgørelse af BNP-tallet i tredje kvartal vil vise en fremgang på 3,3 pct., mens antallet af nytilmeldte ledige i sidste uge ventes at stige til 233.000 mod 225.000 ugen forinden.



Samtidig har økonomerne sat næsen op efter en fremgang på 2,3 pct. i det amerikanske privatforbrug, mens de ledende indikatorer ventes at være steget med 0,4 pct. i november, fremgår det af Bloomberg News.



Det sidste nøgletal i torsdagens kalender er forbrugertilliden i eurozonen, og økonomerne forudser, at den foreløbige decemberopgørelse vil lande på 0,2.



/ritzau/FINANS