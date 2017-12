Aktier: Rolige asiatiske markeder efter amerikansk skattereform

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -1,5 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktører på finansmarkederne forholder sig afventende og viser torsdag ikke megen tegn på reaktion, efter at den amerikanske skattereform onsdag blev vedtaget i Kongressens to kamre.Efter mere end et års forventninger til reformen, blev vedtagelsen noget af et antiklimaks på Wall Street med vigende aktieindeks og lav aktivitet.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,1 pct.I Tokyo har investorerne ventet på udfaldet af Bank of Japan's pengepolitiske møde, som kom i løbet af middagspausen. Som ventet var der ingen ændringer i den ultralempelige politik.Nikkei-indekset falder knap 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger knap 0,1 pct.På de kinesiske markeder er lysten til deltagelse i løjerne mere iøjnefaldende. Shanghai Composite øger 0,5 pct., mens CSI 300-indekset lægger 1,0 pct. til indeksværdien. Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,5 pct.De amerikanske futures ligger generelt med små udsving tæt på nul torsdag morgen. Indeksværdi kl. 5.45./ritzau/FINANS