Valuta: Lav aktivitet op til jul og nytår

Aktiviteten er sparket til hjørne på de internationale valutamarkeder torsdag morgen, hvor den forestående højtid og ikke mindst årsafslutningen afholder størstedelen af investorerne fra at foretage nye indsatser på markedet.



Den amerikanske dollar får lidt støtte fra de stigende amerikanske statspapir-renter, efter at det omsider lykkedes af få den omfattende skattereform vedtaget i begge Kongressens kamre onsdag.



Dermed er bolden sendt til Det Hvide Hus, hvor præsident Donald Trump ventes at sætte sin underskrift på reformen inden udgangen af ugen, hvorved reformen med den tilhørende stigning i statsgælden på omkring 1000 mia. dollar bliver ophøjet til lov.



Fra Japan var der ikke ændringer i centralbankens ekstremt lempelige pengepolitik, da Bank of Japan som ventet fastholdt renten og også undlod at skrue på obligationsopkøbsprogrammet.



Den negative rente over for bankernes indskud er også fortsat en del af politikken, da det skal anspore til udlån til virksomheder og dermed støtte op om investeringer i erhvervslivet.



Markedsaktørerne ser nu frem til pressemødet med centralbankchef Haruhiko Kuroda for at søge efter eventuelle indikationer om, hvorvidt Bank of Japan vil slutte sig til de pengepolitiske normaliseringer hos Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank.



"Hvis Kurodas kommentarer tolkes som aggressive, kan dollar komme under pres mod yen. Hvis han opretholder den tilbageholdende indstilling, som vi alle forventer, får vi måske en smule styrkelse af dollar mod yen," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge Reuters.



Den fælleseuropæiske euro ligger stabilt mod dollar på baggrund af stigende tyske obligationsrenter i denne uge.



Pund sterling får til gengæld lidt klø, efter at premierminister Theresa May onsdag fyrede førstesekretær Damian Green, der ellers har ageret som Mays højre hånd, på grund af en pornoskandale.



Damian Green er den tredje minister, der forlader Mays kabinet på blot to måneder.



Pund sterling koster torsdag morgen 1,3360 dollar mod 1,3410 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1865 dollar mod 1,1880 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,40 yen mod 113,35 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 134,50 yen på en euro torsdag morgen mod 134,65 yen onsdag og 0,8880 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8860 pund onsdag eftermiddag.



