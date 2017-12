Relateret indhold Artikler Aktieordbog

På ugens sidste handelsdag, som byder på industriproduktionstal fra USA, ventes obligationsmarkederne i Europa at åbne med små udsving i kurser og renter.



Lidt lavere renter på det amerikanske obligationsmarked kan dog smitte af.



De amerikanske statsobligationer lukkede torsdag med en fladere rentekurve. Overraskende stærke data fra detailsalget i november nærede troen på, at Federal Reserve vil hæve renten yderligere for at undgå, at økonomien overopheder.



Fredag morgen stiger renten på den tiårige amerikanske statsobligation 1 basispoint til 2,36 pct. på markedet i Tokyo. Niveauet er dog stadig 1 basispoint lavere, end da det danske marked lukkede torsdag eftermiddag. Den tiårige danske rente faldt torsdag med 1 basispoint til 0,40 pct.



Det nuværende lave inflationsklima har ifølge Reuters fået de amerikanske investorer til at satse på, at renten på de længere løbetider vil forblive lave, mens de kortere satser vil stige, da den amerikanske centralbank og andre af de store centralbanker er begyndt eller er ved at overveje en reduktion af de monetære stimuli, i takt med at økonomien får mere fart på.



"De her "fladere kurve"-handler har været rentable i 2017, og det forventes at fortsætte næste år. Rentekurven vil flade ud på lang sigt, da den lange ende af kurven vil ligge stille, mens Fed er bevidst om at hæve de kortsigtede renter," siger rentestrateg Matt Freund fra Calamos Investments i Chicago til Reuters.



Rentespændet mellem de 5-årige og 30-årige amerikanske statsobligationer faldt torsdag for anden dag i træk og rørte ved 57,4 basispoint mod 62 basispoint onsdag.



Nøgletalskalenderen er relativt tom fredag. Fra Europa kommer der nyt om handelsbalancen i eurozonen, mens de vigtigste økonomiske data fra USA tæller nyt om industriproduktionen og kapacitetsudnyttelsen i november samt tillidsindekset Empire Manufacturing for december.



/ritzau/FINANS