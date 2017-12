Aktier: Tidligere gevinster i Asien vendt til tab

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 0,0 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -1,1 China Shanghai Composite -0,7 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder har fredag fået vendt tidlige beskedne gevinster til kursfald i kølvandet af torsdagens fald på Wall Street, der opstod efter nye problemer med gennemførslen af den for markedet så vigtige amerikanske skattereform.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,5 pct.I Tokyo forsøger de japanske investorer at undgår for store kursfald, efter efter dyk blandt mobiloperatørerne, der står foran øget konkurrence fra Rakuten, der sigter mod at blive Japans fjerde trådløse operatør.Kursfald rammer KDDI Corp med 5,3 pct. mens NTT Docomo dropper 5,4 pct. og SoftBank, der har en mere diversificeret forretningsportefølje, falder 2,6 pct.Nikkei-indekset ligger så godt som uændret, mens det bredere Topix-indeks falder 0,4 pct.På det kinesiske fastland er kursfaldene større. Shanghai Composite dropper 0,7 pct., og CSI 300-indekset viger 0,8 pct., mens dagens største dyk ses i Hongkongs Hang Seng-indeks, der falder 1,1 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,5 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,6 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 0,2 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på omkring 0,1-0,2 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Generelt stigende råvarepriser LÆS OGSÅ: Valuta: Stabil dollar og euro mens pund svækkes Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS