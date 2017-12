Råvarer: Generelt stigende råvarepriser

Oliepriserne stiger en anelse fredag morgen, og også guld og kobber handles lidt højere.



Oliepriserne er præget af rørledningsnedlukning i Nordsøen og den igangværende Opec-ledede produktionsnedskæring, som begge støtter priserne, mens stigende produktion i USA afholder priserne fra at stige ret meget yderligere.



Ifølge handlere er markedet generelt godt understøttet af produktionsaftalen mellem Opec og Rusland, der er møntet på at hæve priserne.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 63,35 dollar mod 62,65 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,15 dollar mod 56,45 dollar torsdag eftermiddag.



På guldmarkedet holder investorerne øje med de amerikanske renter og dollarkurs.



En ounce guld står i 1255 dollar mod 1253 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 6787 dollar per ton mod 6775 dollar torsdag ved 17-tiden.



