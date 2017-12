Valuta: Stabil dollar og euro mens pund svækkes

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar ligger stabilt fredag morgen, mens investorerne afventer nye indikationer fra de amerikanske skattereform-forhandlinger, der stort set er eneste væsentlige aktivitet med markedspåvirkende effekt.



I det hele taget har ugen budt på handel frem og tilbage, uden at der har været tale om væsentlige kursændringer.



Dollar tabte lidt terræn efter det pengepolitiske møde i Federal Reserve onsdag, hvor inflationsforventningerne forsat viste sig lave, og valutaen trak sig lidt igen torsdag, efter at to republikanske senatorer torsdag viste sig modvillige til at stemme for et skattereforms-lovforslag, som markedet ellers troede var aftalt, uden yderligere ændringer.



Forslaget kræver et simpelt flertal for at gå gennem Senatet, hvor republikanerne kun har 51 af de 100 pladser, og ingen demokrater ventes at støtte det.



"Forhandlinger har en tendens til at vare indtil sidste øjeblik i sådanne situationer. Så det er ikke overraskende, især da de, der ønsker ændringer i forslaget, sandsynligvis fik kolde fødder af det republikanske nederlag i Alabama," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Demokraten Doug Jones vandt tirsdag suppleringsvalget om senatssædet for Alabama, der ellers er republikansk højborg.



"Den overordnede proces med at revurdere skattereformen er ikke i fare. Når det er sagt, og selv om skattereformen bliver vedtaget og bliver til lov, kan den positive påvirkning på dollar være begrænset, da markedet stort set allerede har prissat det scenarie," vurderer Shin Kadota.



Stabil euro og svækket pund



Den fælles valuta, euro, gør ikke meget væsen af sig, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag øgede vækst- og inflationsprognosen for euroområdet.



Banken fastholdt, at de igangværende lempelser vil forsætte "så længe, det er nødvendigt".



Sterling er svækket en anelse, da markederne er skuffede over, at Bank of England - trods en inflation over målsætningen og fremskridt i Brexit-forhandlingerne - alligevel fastholdt synspunktet om, at renten sandsynligvis kun vil stige gradvist.



Pund sterling koster fredag morgen 1,3475 dollar mod 1,3410 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1780 dollar mod 1,1775 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,30 yen mod 112,70 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 0,8740 pund på en euro fredag morgen mod 0,8780 pund torsdag eftermiddag, og der går 133,45 yen på en euro fredag morgen mod 132,70 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS