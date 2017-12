Lidt stærkere end ventet tillid blandt indkøbscheferne i eurozonen, målt på PMI-indekset for december, udlignede i formiddagstimerne handelsdagens indledende marginale rentefald på 1 basispoint, og ved middagstid torsdag er renten på den tiårige danske toneangivende statsobligation tilbage i 0,41 pct., som også var slutniveauet onsdag eftermiddag.



De foreløbige PMI-indeks for industri og service steg i december til henholdsvis 60,6 og 56,5 mod et ventet et indeks på 59,7 og 56,0, mens det samlede indeks steg til 58,0 mod et ventet indeks på 57,2, og den umiddelbare reaktion på offentliggørelsen var en dansk rentestigning til 0,42 pct.



Sent onsdag aften meddelte rentekomiteen i den amerikanske centralbank som ventet, at den ledende amerikanske rente blev forhøjet med 0,25 pct.point til 1,25-1,50 pct. Derudover kunne komiteen oplyse, at centralbankens plan for kommende forhøjelser fastholdes, og det gav anledning til en lille skuffelse i markedet, hvor der i et vist omfang var ventet en acceleration i planen.



Derfor blev renteforhøjelsen modtaget med et lille rentefald til en start. Fraværet af tilstrækkelig inflation i amerikansk økonomi holder centralbanken tilbage fra at accelerere rentestigningerne.



Torsdag eftermiddag holder Den Europæiske Centralbank rentemøde med efterfølgende pressemøde med centralbankchef Mario Draghi. Der ventes ingen ændringer i centralbankens ledende rentesatser.



Desuden kan markedet tage bestik af amerikanske nøgletal for nytilmeldte ledige i sidste uge, for detailhandlen i november og for aktiviteten i erhvervslivet i december.



/ritzau/FINANS