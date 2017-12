Med flere selskabsnyheder, herunder ændrede estimater for Ørsted og Vestas, er det danske aktiemarked startet positivt torsdag morgen.



Nogle minutter inde i torsdagens handel stiger det danske C20 Cap-indeks 0,5 pct. til 1131,87, hvilket følger efter onsdagens indekstab på 0,4 pct.



Efter dansk markedslukning har rentemødet i USA kastet en ny renteforhøjelse af sig, hvilket også var ventet. Omvendt fastholdt landets centralbank planen for fremtidige rentestigninger, og det overraskede måske nogle investorer, som havde regnet med en acceleration i renteplanerne.



- S&P 500 endte med at lukke med et lille minus trukket ned af bankerne, som var steget op til mødet i forventning om flere renteforhøjelser. Dow Jones og Nasdaq lukkede begge med mindre plusser.



- I Asien falder de japanske og kinesiske aktier en anelse. Den kinesiske centralbank har overraskende hævet den korte rente en smule. Vi venter en flad åbning på de europæiske aktiemarkeder, skrev makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar op til dansk markedsåbning.



Blandt enkeltaktierne stryger Ørsted til vejrs med en stigning på 3,0 pct. til 355 kr. Det sker, efter at energiselskabet har fået hævet anbefalingen af canadiske RBC Capital til "outperform" fra "sector perform", mens kursmålet skrues op til 450 kr. fra 350 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.



Også Vestas har været under luppen. Vindmøllefabrikanten har efter den seneste tids kursfald fået sænket kursmålet hos Morgan Stanley til 395 kr. fra 570 kr., uden at der bliver pillet ved den neutrale anbefaling "equalweight". Det viser data fra Bloomberg, der daterer ændringen 13. december. På trods af det lavere kursmål stiger Vestas 3,5 pct. til 410,10 kr.



Inden for finanssektoren er der et generelt pres, ligesom det var tilfældet i USA onsdag på grund af udfaldet af rentemødet i den amerikanske centralbank.



Oveni er der nyt fra Nordea, som i forbindelse med sin flytning af hovedkvarteret til Finland fra Sverige nu spår besparelser på 1,1 til 1,3 mia. euro opgjort til nutidsværdi, hvor der tidligere var ventet besparelser på 1,0 til 1,1 mia. euro.



Derudover overtager Danske Banks pensionsselskab, Danica, SEB Pensions danske aktiviteter. Danica betaler for 5 mia. kr. for overtagelsen - mens SEB derudover snupper ekstra 1,5 mia. kr. i ekstraordinært udbytte, inden overtagelsen går igennem.



Danske Bank stiger 0,6 pct. til 243,60 kr., mens Nordea dykker 1,0 pct. til 74,55 kr. Jyske Bank falder 0,4 pct. til 348,20 kr.



I bunden af eliteindekset ligger Genmab med et fald på 1,1 pct. til 1040 kr. Det sker efter to dage med store kursfald, som kommer i kølvandet på kræftkonferencen AHS i USA, hvor der er blevet spekuleret i udsigterne for kræftmidlet Darzalex.



/ritzau/FINANS