De amerikanske renter lukkede markant lavere onsdag, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fastholdt udsigterne for de planlagte renteforhøjelser frem for at accelerere renteudsigterne.



Trods et stramt arbejdsmarked og et muligt vækstløft fra lavere skat var der ingen ændringer i synet på inflationen, mens renten som ventet blev forhøjet med 0,25 pct.point



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede onsdag i 2,34 pct. i New York, hvilket var dagens laveste niveau.



Slutniveauet var 6 basispoint lavere i forhold til tirsdag.



Torsdag morgen stiger renten til 2,36 pct. på markedet i Tokyo. Niveauet er 2 basispoint lavere, end da det danske marked lukkede onsdag eftermiddag.



Afgående centralbankchef Janet Yellen og hendes kolleger i Federal Reserves renteudvalg - Federal Open Market Committee - tror ikke på præsident Donald Trumps bebudede vækst fra den forventede skattereform, og den lave inflation blev betegnet som et uafsluttet job af Janet Yellen, der overlader arbejdet til den kommende centralbankchef, Jeromy Powell.



Janet Yellen vurderede, at rentekurven fremover sandsynligvis vil være fladere end tidligere, hvilket hun til dels tilskriver en til stadighed lav inflation.



"Vi ser ikke nogen stor acceleration i inflationen. Der er ikke behov for, at Federal Reserve bevæger sig hurtigere," siger rentestrateg Gennadiy Goldberg fra TD Securities i New York til Reuters.



Yellens kommentarer fik markedet til at afvikle indsatser på en hurtigere renteforhøjelse efter 2018, hvilket resulterede i, at de kortere renter faldt mere end de længere løbende papirers.



"Rentekurven fortsætter med at være flad, men vi tror, at den vil skyde over målet på kort sigt. Der kan være plads til en smule stejling (i rentekurven, red.)," siger porteføljeforvalter Neil Sutherland fra Schroders i New York til Reuters.



Vigende inflationsniveau



Onsdagens data for de amerikanske forbrugerpriser viste umiddelbart en stigning i inflationsniveauet, idet priserne steg 2,2 pct. i november i forhold til samme måned året før mod 2,0 pct. måneden før og økonomernes estimerede 2,2 pct.



Men kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, viste en stigning på blot 1,7 pct. mod oktobers 1,8 pct., der også var økonomernes vurdering.



Den resterende del af ugens nøgletal byder på detailsalg torsdag og industriproduktion fredag som de vigtigste.



/ritzau/FINANS