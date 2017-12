Aktier: Blandet effekt af amerikansk renteløft på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -1,0 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag morgen, hvor analytikere og investorer har travlt med at evaluere de lokale effekter af Federal Reserves forventede renteforhøjelse og de efterfølgende kommentarer om inflation og forventede fremtidige stramninger.Lokalt har den kinesisk centralbank, Peoples Bank of China, fulgt op med at hæve renten, men dog kun marginalt og symbolsk."Essensen fra Fed-mødet var den grad af bekymring, der viste sig i form af for lav inflation," siger seniorvalutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.I Tokyo er en indledende positiv indstilling blevet skudt ned af en svækket dollar, der trækker ned i aktiemarkedet.En af dagens store kursfald tilkommer internetudbyderen Rakuten, der vil ind på mobilmarkedet og konkurrere med telekommunikationsgiganterne. Selskabet, der planlægger at deltage i en statslig frekvensauktion i januar, kan muligvis blive Japans fjerdestørste trådløse operatør. Aktien falder 4,8 pct.Nikkei-indekset falder 0,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,4 pct.På det kinesiske fastland er der også kursfald. Shanghai Composite dropper 0,4 pct., og CSI 300-indekset viger 0,6 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et minus på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,6 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,9 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 1,0 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 0,2 pct.De amerikanske futures ligger med marginale stigninger torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Stabile oliepriser men prishop i guld og kobber LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar svækket af rentebeslutning og fed-kommentarer Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS