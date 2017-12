Valuta: Dollar svækket af rentebeslutning og fed-kommentarer

Den amerikanske dollar er sparket til hjørne på de internationale valutamarkeder torsdag morgen.



Onsdagens forventede renteforhøjelse fra Federal Reserve gav ikke anledning til de store sving, da udfaldet var så godt som 100 pct. forudset, men en uændret renteforventning for de kommende år og kommentarer fra centralbankchef Janet Yellen om en til stadighed lav inflation fik renterne til at falde, hvilket trak tæppet væk under den ellers så godt gående dollar.



Federal Reserve hævede den korte rentesats, fed funds, med 0,25 pct.point til 1,25-1,50 pct., men prognosen fra september om tre forhøjelser i både 2018 og 2019 blev fastholdt.



Nogle markedsdeltagere havde spekuleret i en mere aggressiv indstilling hos renteudvalget, Federal Open Market Committee, med et sats på fire renteforhøjelser i 2018.



"Set fra et markedsperspektiv fik alle, der lænede sig op ad den indstilling, travlt med at komme ud af klappen," siger valutachef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge Reuters.



Mens nogle analytikere har set den amerikanske skattereform som en mulighed for højere renter, vurderede centralbankchef Janet Yellen, at reformen kun vil have en lille og midlertidig effekt.



Senere torsdag vil investorerne sætte fokus på pengepolitiske beslutninger fra Den Europæiske Centralbank (ECB) og Bank of England (BoE).



BoE ventes generelt at holde renten uændret på 0,5 pct. efter at have forhøjet den for første gang siden 2007 sidste måned.



Og også ECB vil sandsynligvis holde renten stabil og bekræfte den nuværende pengepolitiske holdning efter oktobers beslutning om at halvere obligationsopkøbene til 30 mia. euro om måneden fra januar.



Pund sterling koster torsdag morgen 1,3435 dollar mod 1,3370 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1835 dollar mod 1,1765 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,60 yen mod 113,05 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 133,25 yen på en euro torsdag morgen mod 133,00 yen onsdag og 0,8810 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8800 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS