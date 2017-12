Aktier: Blandet risikolyst i Asien med mange på sidelinjen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,1

Mens de asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag, og uden entydige indikationer fra Wall Street foretrækker mange investorerne at forblive på sidelinjen op til afslutningen af det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,1 pct.Trods rekorder i de amerikanske S&P 500-indeks og Dow Jones-indeks, betyder fald i teknologisektoren, at Japans Nikkei-indeks dykker.Det er blandt andet gået ud over Apple-leverandører som Murata Manufacturing og Taiyo Yuden, der falder 0,6 pct. og 1,6 pct. efter tirsdagens dyk i den amerikanske tech-gigant på 0,6 pct.Også halvlederfabrikanter som Tokyo Electron og Advantest Corp har en skidt dag med fald på henholdsvis 1,7 pct. og 0,9 pct., mens Sumco Corp dykker hele 3,7 pct.Modsat er der gevinster til finansaktierne og shippingindustrien. Mitsubishi UFJ Financial Group stiger 1,6 pct., og Nomura Holdings avancerer 0,8 pct., mens Mitsui OSK Lines og Nippon Yusen KK handles 0,8 pct. og 1,5 pct. højere.Nikkei-indekset falder 0,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,3 pct.På det kinesiske fastland er den indledende negative indstilling vendt til det bedre, og Shanghai Composite stiger 0,1 pct., mens CSI 300-indeks øger 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks handles samtidig 0,6 pct. højere.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,4 pct., men Singapores Strait Times-indeks falder 0,2 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et beskedent plus på 0,1 pct.De amerikanske futures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Lille dyk i olie mens guld og kobber handles højere LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar i defensiven efter demokratisk Alabama-sejr Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS