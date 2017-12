Valuta: Dollar i defensiven efter demokratisk Alabama-sejr

Relateret indhold Artikler

Efter at have ligget tæt på en fire ugers top mod en kurv af valutaer tidligt onsdag morgen, har den amerikanske dollar fået klaps af de ellers ret modvillige investorer.



Baggrunden er, at den demokratiske kandidat til det amerikanske senat, Doug Jones, har vundet valget i den ellers så dybt konservative og stærkt republikanske stat Alabama.



Det er første gang i 25 år, at en demokrat indtager Alabamas senatssæde, og valget ses som et markant politisk nederlag for præsident Donald Trump. Samtidig reducerer det republikanske flertal i Senatet til to, hvilket vurderes at kunne gøre det vanskeligere for præsidenten at fremme hans politiske dagsorden.



Doug Jones' Alabama-sejr har givet anledning til en vending i de ellers stigende amerikanske renter, mens de amerikanske aktiefutures er dykket, og den amerikanske dollar sideløbende er svækket.



Stærk dollar efter inflationsindikator



Dollar stod eller til en styrkelse efter gårsdagens stærke amerikanske producentprisindeks, der viste accelererende inflation og dermed holder Federal Reserve på sporet af den forventede stigning i renterne i denne uge og yderligere i 2018.



Federal Open Market Committee (FOMC), der er centralbankens renteudvalg, ventes med over 85 pct.s sandsynlighed at forhøje renten med 0,25 pct.point ved afslutningen af dets to dage lange pengepolitiske møde onsdag.



De resterende 15 pct.point er reserveret til en forhøjelse af renten på 0,5 pct.point.



Mens FOMC's fremskrivning fra september indikerede, at de forventer tre renteforhøjelser i 2018, så indikerer markedernes prissætning kun to på grund af den fortsat lave inflationstakt.



"Selv om prisudviklingen ser ud til at accelerere, står det ikke klart, om det er nok til at overbevise de tilbageholdende medlemmer af FOMC om behovet for at bekymre sig om inflationen," siger seniorstrateg Shinichiro Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



De amerikanske producentpriser viste den højeste stigningstakt i næsten seks år. Producentpriserne steg 0,4 pct. i november på månedsbasis, hvor økonomer havde ventet en stigning på 0,3 pct.



På årsbasis var der tale om en stigning på 3,1 pct. mod en ventet fremgang på 2,9 pct.



Hvis de amerikanske forbrugerprisdata, der offentliggøres senere i dag, også viser en lignende acceleration, kan det øge forventningerne om hurtigere renteforhøjelser ifølge analytikere.



Pund tynges trods høj inflation



Pund sterling ligger tæt på et to ugers bundniveau, selv om den britiske inflation har vist sig uventet høj med et seks års højdepunkt i november.



Men trods en forbrugerprisinflation på mere end et procentpoint over Bank of Englands 2 pct. mål, ventes centralbanken ikke at reagere umiddelbart.



En af hovedårsagerne til inflationsstigningen er pundets svækkelse siden sidste junis brexit-afstemning, der har sendt sterling 12 pct. ned på handelsvægtet basis. Og den udvikling ventes langsomt at løbe ud i sandet over de næste tre år til et inflationsniveau lige over 2 pct.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,3325 dollar mod 1,3315 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1755 dollar mod 1,1725 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,30 yen mod 113,70 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 133,20 yen på en euro onsdag morgen mod 133,30 yen tirsdag og 0,8820 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8805 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS