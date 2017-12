Råvarer: Lille dyk i olie mens guld og kobber handles højere

Der er et lille dyk i oliepriserne, mens guld og kobber handles højere på råvaremarkederne onsdag morgen. Investorerne imødeser olielagerrapporter og rentemødet i den amerikanske centralbank.



Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste et fald i råolielagrene på 7,4 mio. tønder i sidste uge, hvor økonomerne havde ventet et fald på 3,8 mio. tønder.



Men samtidig steg lagrene af benzin 2,3 mio. tønder, hvor der var ventet en stigning på 2,5 mio. tønder, mens lagrene af destillater steg 1,5 mio. tønder mod en ventet forøgelse på 0,9 mio. tønder.



Handlerne ser nu frem mod dagens officielle lageropgørelse fra energiministeriet i Washington.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 63,95 dollar mod 64,75 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 57,55 dollar mod 57,85 dollar tirsdag eftermiddag.



Guldprisen øges efter tirsdagens lave niveau onsdag morgen. Investorerne ser frem mod det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, hvor en renteforhøjelse på 0,25 pct.point er fuldt indregnet i rentemarkedet.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1244 dollar mod 1237 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6657 dollar mod 6635 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS