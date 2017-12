Investorerne går sandsynligvis en dag med let stigende renter i møde, når det danske obligationsmarked åbner for handlen tirsdag morgen.



Markedet vil dog samtidig forholde sig en smule afventende, da den amerikanske centralbank, Federal Reserve, tirsdag tager hul på et rentemøde, der strækker sig over to dage.



Først onsdag aften dansk tid får investorerne nyt om beslutningerne på mødet, når centralbanken kommer med en udmelding på et pressemøde om renten samt en prognose for fremtidens renteforhøjelser.



Markedet ser ifølge CME's Fedwatch 85 pct. sandsynlighed for en forhøjelse på 25 basispoint og 15 pct. sandsynlighed for en forhøjelse på 50 basispoint, når Federal Reserve slutter det pengepolitiske møde i renteudvalget, Federal Open Market Committee (FOMC), onsdag.



Hverken de amerikanske eller de europæiske renter gjorde meget væsen af sig mandag, hvor den danske rente på den tiårige statsobligation faldt med et enkelt basispoint i forhold til fredag og lukkede i 0,37 pct.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede mandag i 2,39 pct. i New York efter at have været nede i 2,35 pct. i kølvandet af et bombeangreb i New York.



Tirsdag morgen handles renten i knap 2,38 pct. på markedet i Tokyo. Det er små 2 basispoint mere, end da det danske marked lukkede mandag eftermiddag, og det peger mod let stigende renter fra morgenstunden tirsdag.



I formiddag kommer der nyt om udviklingen i ZEW-indekset fra både Tyskland og eurozonen. I Tyskland ventes tillidsindekset for december at lande på 88,7, mens forventningsindekset ses ramme 18,0, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Der er også et enkelt nøgletal i kalenderen fra USA, og i løbet af eftermiddagen kan investorerne dermed få nyt om de amerikanske producentpriser, som ventes at vise en stigning på 2,9 pct. i november på årsbasis mod 2,8 pct. i oktober.



/ritzau/FINANS