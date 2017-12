Aktier: Wall Streets rekorder ignoreres i Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix +0,0 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder giver sig tirsdag efter tre dage med solide gevinster. Markedernes håb, om at opsvinget i den globale vækst vil overleve en sandsynlig renteforhøjelse fra den amerikanske centralbanks side, viger til fordel for sikring af de seneste dages gevinster.Samtidig ser markedet frem mod resultatet af den årlige økonomiske planlægningskonference i Beijing, der sætter tempoet for reformer og vækst i verdens næststørste økonomi.Det statslige nyhedsbureau Xinhua News Agency meddelte fredag, at præsident Xi Jinping vil have fokus skiftet til livskvalitet og forbedret innovation og konkurrenceevne.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo kan end ikke højere oliepriser holde hånden under markedet, der ventes at forblive retningsløst, da investorerne står solidt på sidelinjen, op til Feds pengepolitiske møde, der slutter onsdag."Markedet er lidt på hold og venter bare på Fed-mødet. Fed ser tilstrækkelig styrke i den samlede økonomi til trods for den udeblevne inflation til at fortsætte med at hæve rente," vurderer handelschef Randy Frederick fra Charles Schwab i San Francisco over for Reuters.Nikkei-indekset falder 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et marginalt plus.På det kinesiske fastland og i Hongkong er investorerne afventende. Shanghai Composite viger 0,6 pct., hvilket også er tilfældet for CSI 300-indekset, mens Hongkongs Hang Seng-indeks falder 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,5 pct., men Singapores Strait Times-indeks begrænser faldet til 0,1 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et plus på 0,3 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på under 0,1 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Investorer venter på amerikansk rentemeddelelse LÆS OGSÅ: Råvarer: Brent krydser 65 dollar for første gang siden juni 2015 Indeksværdi kl. 6.25./ritzau/FINANS