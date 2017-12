Valuta: Investorer venter på amerikansk rentemeddelelse

Relateret indhold Artikler

Handlen med de store valutaer er gået i stå på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen.



Investorerne foretrækker at forholde sig i ro på sidelinjen op til det to dage lange pengepolitiske møde i den amerikanske centralbanks renteudvalg, Federal Open Market Committee (FOMC), der begynder i dag, tirsdag og slutter onsdag.



Markederne er ikke i tvivl om, at den ledende rente vil blive forhøjet. Ifølge CME's Fedwatch er der 85 pct. sandsynlighed for en forhøjelse på 25 basispoint, mens de resterende 15 pct. er reserveret sandsynligheden for en forhøjelse på 50 basispoint.



I stedet koncentreres fokus om den ventede stramning af pengepolitikken næste år, hvor de pengepolitiske udsigter til stadighed er mere tågede på grund af den manglende stigning i inflationen. I prissætning er indregnet omkring 60 pct. sandsynlighed for en renteforhøjelse i marts.



Dermed står markedsretningen i et afhængighedsforhold til Federal Reserves sluterklæring onsdag, der i første omgang ventes at være optimistisk omkring de økonomiske udsigter.



"Når den oprindelige forvirring med kortvarig volatilitet er dampet af, vil vi sandsynligvis se dollar styrkes igen. Det forekommer mest sandsynligt, at Federal Reserve fortsat vil lyde optimistisk og helt sikkert fortsætte med at hæve renten tre gange næste år," vurderer valutastrateg Steven Dooley fra Western Union Business Solutions i Melbourne i et notat ifølge Reuters.



Der er dog andre spillere, som skal tages med i betragtning, inden en stråsikker dollarstyrkelse kan tages for givet.



Den Europæiske Centralbank er også begyndt at røre på sig, når det gælder en normalisering af pengepolitikken, og ethvert tiltag herfra vil modvirke en dollarstyrkelse med ret stor effekt.



Dertil kommer Storbritannien og Bank of England, der også kan se frem mod højere renter, hvis økonomi og politik spiller på de rigtige strenge.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3340 dollar mod 1,3360 dollar mandag eftermiddag og 1,3535 mandag middag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1770 dollar mod 1,1795 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 113,50 yen mod 113,35 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,60 yen på en euro tirsdag morgen mod 133,70 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8825 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8830 pund mandag eftermiddag.



