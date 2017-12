Råvarer: Brent krydser 65 dollar for første gang siden juni 2015

Relateret indhold Artikler

Olieprisernes stigning fortsætter tirsdag morgen, mens guld og kobber kun viser mindre udsving.



På oliemarkedet Brent råoliepriser er prisen på nordsøolie nu over 65 per tønde, efter at lukningen af Forties North Sea-rørledningen har fjernet et væsentligt produktions udbud i et marked, der allerede var stramt på grund af de Opec-ledede produktionsnedskæringer.



Brentolie på 65 dollar er ikke set siden den store nedtur, hvor 65 dollarmærket blev krydset den modsatte vej i juni 2015 inden markedet bundede ud i januar 2016 med en Brentoliepris på omkring 39 dollar.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 65,25 dollar mod 64,45 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,25 dollar mod 57,70 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er efterspørgslen reguleret af svingninger i de amerikanske renter samt det gældende risikobillede.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1244 dollar mod 1248 dollar mandag eftermiddag og en bund på 1241 dollar sent mandag aften.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6629 dollar mod 6639 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS