Flere pengepolitiske møder kommer til at løbe med den helt store opmærksomhed i denne uge, hvor både den amerikanske, europæiske og britiske centralbank holder møder i de respektive monetære udvalg.



Mødet i amerikanske Federal Reserve skydes allerede i gang tirsdag og slutter onsdag, og investorerne kan derfor være afventende på ugens første handelsdage, indtil der kommer nyt.



De amerikanske renter lukkede en anelse højere fredag, hvor renten steg til knap 2,38 pct. i New York, og det var 2 basispoint højere end slutniveauet torsdag.



Mandag morgen handles renten også i 2,38 pct. på markedet i Tokyo. Det er så godt som uændret, i forhold til da det danske marked lukkede fredag eftermiddag, og det tyder på, at markedsdeltagerne går en rolig morgen i møde på det danske obligationsmarked.



Fredag påvirkede den vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport renterne. Beskæftigelsen uden for landbruget udviklede sig overraskende positivt med en fremgang på 228.000 personer, hvor økonomerne havde forudset en stigning på 195.000 personer. Lønstigningerne var dog lavere end ventet, og det var ifølge flere økonomer et vigtigt punkt i rapporten.



Den tiårige danske statsobligation sluttede i 0,38 pct., hvilket var 1 basispoint højere end lukkeniveauet torsdag.



Det er småt med nøgletal i kalenderen mandag, hvor investorerne dog kan se frem til nye danske tal om udviklingen i forbrugerpriserne, betalingsbalancen og handelsbalancen, som offentliggøres af Danmarks Statistik klokken 8.00.



Økonomerne venter en fremgang i forbrugerpriserne på 1,5 pct. i november på årsbasis, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. Samtidig ventes betalingsbalancen for oktober at vise et plus på 15 mia. kr., mens handelsbalancen ventes at være positiv med 6 mia. kr.



Tirsdag starter rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Analytikerne har indregnet en renteforhøjelse fra Federal Reserve, når mødet afsluttes onsdag.



Sandsynligheden for en stigning på 0,25 pct.point er ifølge futuresmarkedet 96 pct., mens de sidste 4 pct. afspejler en ventet forhøjelse på 0,5 pct.point, ifølge data fra Reuters.



Først torsdag får investorerne nyt fra Bank of England og Den Europæiske Centralbank, der holder pressemøder henholdsvis torsdag formiddag og torsdag eftermiddag umiddelbart efter centralbankernes respektive rentemøder, der ventes at byde på uændrede renter.



/ritzau/FINANS