Aktier: Wall Street-rekorder trækker asiatiske aktier med op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,9 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med stigninger mandag, hvor opmuntrende beskæftigelsesdata fra USA sendte S&P 500-indekset i rekord fredag trods en vis svækkelse tidligere på ugen."De asiatiske markeder ser ud til at begynde ugen med en positiv start, løftet af fredagens stigninger i USA. Når det er sagt, står vi i en uge med mange begivenheder og tilhørende risici, og det vil næppe komme bag på nogen, hvis investorerne udviser lidt forsigtighed inden da," vurderer analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore ifølge AP i en kommentar.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,3 pct.I Tokyo startede handlen forsigtigt med sivende kurser, men efter frokostpausen er der strømmet anderledes varme vinde ind over markedet. Især finansaktierne har fået fart på med en stigning til Mitsubishi UFJ Financial Group på 1,0 pct., Sumitomo Mitsui Financial Group, der øger 2,0 pct., mens forsikringsselskabet T&D Holdings handles 1,3 pct. højere.Nikkei-indekset stiger godt 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,3 pct.På det kinesiske fastland og i Hongkong er investorerne også med på vognen. Shanghai Composite stiger 0,4 pct., og CSI 300-indeks øger 0,9 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indekset handles med et plus på 0,5 pct.Blandt de øvrige børser lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., det sydkoreanske Kospi-indeks stiger 0,2 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 0,6 pct.Sydneys ASX-indeks sluttede dagen af med en stigning på 0,1 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie siver efter større amerikansk bore-aktivitet LÆS OGSÅ: Valuta: Rentemøde i centrum men bitcoin er det største samtaleemne Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS