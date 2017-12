Råvarer: Olie siver efter større amerikansk bore-aktivitet

Der er let vigende priser på oliemarkedet mandag morgen, mens guldprisen handles sidelæns på baggrund af stabile amerikanske renter.



Oliepriserne ligger lidt lavere mandag, efter at amerikanske producenter øgede antallet af borerigge i sidste uge. Antallet af aktive rigge steg i den ugentlige opgørelse fra olieservicevirksomheden Baker Hughes til 751, hvilket er det højeste siden september.



Markedet balancerer mellem stigende amerikansk produktion og den forlængede produktionsaftale, der lægge låg over produktionen hos Opec og andre store producenter.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 63,10 dollar mod 63,30 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,10 dollar mod 57,50 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet påvirkes priserne af de amerikanske renter, der siden fredag eftermiddag har vist stor stabilitet.



Mandag morgen koster en ounce guld 1248 dollar mod 1247 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6580 dollar mod 6561 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS