Der er stigninger på de europæiske aktiebørser fredag, og særligt banksektoren skiller sig positivt ud, efter at fremtidens kapitalkrav til bankerne er faldet bedre ud end frygtet.



Basel-komitéen offentliggjorde sent torsdag et længe ventet udkast til kapitalkrav, som ifølge Bloomberg News samlet ikke betyder markante forøgelser af de europæiske bankers polstring.



Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 1 pct. med banksektoren i førertrøjen med en stigning på 3 pct.



Ifølge finanshuset Natixis var Basel-komitéens krav overordnet set mere favorable end ventet.



Natixis peger blandt andet på hollandske ABN Amro som en af de største vindere, og den hollandske bank stiger 6 pct.



Société Générale følger efter med en fremgang på 4,6 pct., mens Credit Suisse og Danske Bank stiger 4,5 pct. og 4,3 pct.



Basel-komitéens anbefalinger skal en tur omkring EU-systemet, inden de efter planen bliver indfaset fra 2022 og fem år frem.



Det britiske byggeselskab Berkeley er også i storform fredag, hvor aktien stiger mere end 9 pct. og ligger i højeste niveau nogensinde.



Berkeley har opjusteret forventningerne på fem års sigt, så det nu regner med at have et overskud før skat på 3,3 mia. pund fra 2016 frem til 2021 mod tidligere 3 mia. pund.



Det svenske inkassoselskab Intrum Justitia ligger i bunden af Stoxx 600, efter at SEB har sænket anbefalingen til "sælg" fra "hold". Aktien falder 5,2 pct.



/ritzau/FINANS