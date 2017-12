Relateret indhold Artikler

De danske renter kan stige en lille smule fra morgenstunden efter uventet støtte til den amerikanske skattereform fra den indflydelsesrige, men ellers skeptiske republikanske senator John McCain, hvilket kan lette problemerne med at få reformen gennem kongressen.



Men efter amerikansk markedslukning måtte en afstemning udsættes i Senatet på grund af et proceduremæssigt spørgsmål, der nu tvinger politikerne til at finde frem til et ændringsforslag på grund af modstanden mod den forventede store forøgelse af budgetunderskuddet.



Det betyder, at der atter er sået tvivl om reformen, og på markedet i Tokyo handles det amerikanske statspapir i 2,40 pct., hvilket blot er 1 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid torsdag. Og det kan pege mod uændrede til let stigende renter i Europa fredag.



Renten på den toneangivende amerikanske tiårige T-bond lukkede ellers torsdag i 2,41 pct. i New York efter at have snuset til 2,44 pct. i dagens løb. Slutniveauet var 3 basispoint højere end onsdag.



Og herhjemme sluttede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation 2 basispoint lavere i 0,43 pct. i forhold til dagen før. De 0,43 pct. er nøjagtigt det leje, som renten gik på weekend i for en uge siden.



Udover spekulationer om skattereformen kan investorerne se frem til flere nøgletal både fra Europa og fra USA i løbet af fredagen. Der kommer blandt andet endelige tal på PMI industri fra både Tyskland og eurozonen for november, og fredag eftermiddag lander de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, ligeledes for november.



"I oktober faldt ISM-indekset til 58,7 fra 60,8 i september, og i november venter vi et næsten uændret indeks på 58,5. Ser vi et nyt større fald i ISM-indekset, kan det presse renterne ned og svække dollaren," lyder vurderingen fra Sydbank i en kommentar til dagens renteudvikling.



/ritzau/FINANS