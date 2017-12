Aktier: December indledes med volatil handel i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger stærkt blandet fredag morgen, hvor investorerne tager hul på årets sidste måned med volatil handel.Skiftende udsigter til en amerikansk skattereform, som efter Wall Streets massive stigninger på baggrund af optimisme om en gennemførelse er blegnet, giver anledning til tvivl om den umiddelbare retning.I Tokyo har de store indeks svinget, og er ud på eftermiddagen lokal tid tilbage i plus på baggrund af en svækket yen.Nikkei-indekset stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på knap 0,1 pct.På det kinesiske fastland og i Hongkong er investorerne modsat negative. Dagenes PMI-data var ikke overbevisende, og investorerne kvitterer med at sende Shanghai Composite 0,4 pct. ned, hvilket også gælder for det teknologitunge CSI 300-indeks.Hongkongs Hang Seng-indekset falder mere moderate 0,1 pct.Den amerikanske S&P-future ligger med et tab på godt 0,2 pct. Indeksværdi kl. 5.40./ritzau/FINANS