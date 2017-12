Valuta: Yen presses af høje amerikanske renter

Den amerikanske dollar står stærkt mod yen fredag morgen, hvor stigende amerikanske renter i kølvandet af nye forhåbninger om en amerikanske skattereform presser den amerikanske valuta op.



Men mod den fælleseuropæiske euro er styrkelsen minimal, idet politiske forhandlinger i Tyskland mellem kansler Angela Merkel og de tyske socialdemokrater i SPD måske kan få landet ud af det politiske dødvande gennem dannelsen af en stabil regering.



"Den kortsigtet pessimisme hos investorerne over for eurozonen er faldende, og det støtter euro mod dollar. Men dollar-yen har en tæt sammenhæng med de amerikanske renter, hvilket forklarer den seneste stigning i valutakrydset," siger valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Washington i centrum



Meget af markedsudviklingen afhænger dog af politikerne i Washington, hvor torsdagen bød på meldinger om, at skattereformen har fået støtte fra den ellers skeptiske, men indflydelsesrige republikanske senator John McCain - en støtte, der kan lette problemerne med at få reformen gennem kongressen.



Men bekymringer over, at skattereformen sandsynligvis ikke vil øge den amerikanske økonomi nok til at kompensere for det stigende underskud, komplicerer debatten.



Sent torsdag måtte en afstemning udsættes i Senatet på grund af et proceduremæssigt spørgsmål, der tvinger politikerne til at finde frem til et ændringsforslag på grund af modstanden mod den forventede store forøgelse af budgetunderskuddet.



Debatten om skattereformen fortsætter fredag.



"Den omstændighed, at afstemningen ikke fandt sted torsdag aften, viser, at der stadig er nogle knaster, der skal høvles af, men det virker ikke, som om forslaget er faldet," siger valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Reuters.



Udskydelsen af afstemningen har fået de amerikanske aktiefutures til at falde op mod 0,3 pct., mens dollarstyrkelsen af sat på pause.



"Men aktierne stod til en mindre korrektion efter gårsdagens kurshop," pointerer Yukio Ishizuki.



Euro koster fredag morgen 1,1910 dollar mod 1,1925 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,55 yen mod 111,90 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 134,05 yen på en euro fredag morgen mod 133,45 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS