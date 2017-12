Råvarer: Oliepriser stabiliseret efter forlænget Opec-aftale

Relateret indhold Artikler

Olieprisernes højdespring fastholdes fredag morgen, mens guld presses af stigende renter.



Oliepriserne har stabiliseret sig fredag morgen på et højt niveau, efter at Organisationen af olieeksporterende Lande (Opec) og andre store producenter inklusiv Rusland som ventet har enedes om at forlænge den nuværende produktionsreduktion, der har til formål at afslutte en vedvarende global overproduktion.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 63,00 dollar mod 63,05 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,65 dollar mod 57,70 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for guld presser højere amerikanske renter priserne en anelse ned.



En ounce guld står i 1275 dollar mod 1279 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 6773 dollar per ton mod 6742 dollar torsdag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS