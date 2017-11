Relateret indhold Artikler

Obligationsmarkedet ser ud til at starte den sidste dag i november stille og roligt, efter at renterne både herhjemme og i USA tog et hop onsdag eftermiddag efter en tale fra topchefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Janet Yellen.



Efter klokken 14 onsdag, hvor Yellens tale til et kongresudvalg et par timer senere blev offentliggjort, kom det frem, at hun vurderede, at den amerikanske økonomi er blevet styrket yderligere i år, samt at den økonomiske vækst synes at have taget et trin op i forhold til det mere adstadige tempo, der kendetegnede årets start.



Pengepolitisk blæste der ikke nye vinde, hverken med hensyn til neddroslingen af centralbankens store beholdning af statsobligationer eller de planlagte renteforhøjelser, men Yellens kommentarer blev opfattet som let aggressive forud for det kommende rentemøde i den amerikanske centralbank 13. december.



Reaktionen var til at føle på



Men reaktionen kom prompte i rentemarkedet, og den danske toneangivende statsobligation med udløb i 2027 endte dagen med et hop på 5 basispoint til 0,45 pct. i forhold til lukkeniveauet tirsdag eftermiddag. Også renten på den tiårige amerikanske T-bond tog et hop på 5 basispoint og lukkede i 2,38 pct. i New York. Det niveau fastholdes torsdag morgen på markedet i Tokyo. Samlet er det 1 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



Torsdag kommer der blandt andet tal for inflationen i eurozonen i november. Her er der ventet en årsstigningstakt på 1,6 pct. i forhold til oktobers stigning på 1,4 pct. ifølge Bloomberg News' estimater.



"Stiger inflationen mere end her skitseret, kan det udløse rentestigninger og styrke euroen," påpeger Sydbank i en kommentar til dagens udvikling.



PCE-core kan rykke på renten



Senere på dagen bliver der fra USA præsenteret de seneste ledighedstal. Herudover bliver der fra amerikansk side også offentliggjort data for personlig indkomst og privatforbruget, ligesom den imødesete PCE-core-prisdeflator for oktober, der er den amerikanske centralbanks pejlemærke for inflationen, kommer for dagens lys. Her er der ventet en årsstigning på 1,4 pct. mod 1,3 pct. i september.



"Siden januar har årsstigningstakten vist en vigende trend, og i både august og i september blev årsstigningstakten opgjort til 1,3 pct. Den lave stigningstakt kan blandt andet tilskrives en moderat udvikling i lønningerne. I år er dollar generelt set blevet svækket, og det kan løfte inflationen via stigende importpriser."



"Samlet set venter vi, at core-pce-deflatoren i oktober vil stige med 1,4 pct. Ser vi en højere stigningstakt, kan det presse renterne op og styrke dollar," lyder det fra Sydbank.



